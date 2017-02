Acidente com carro alegórico faz oito feridos no Rio de Janeiro

Hoje às 09:33, atualizado às 09:35 Facebook

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de um acidente com um carro alegórico no Rio de Janeiro, Brasil.

O acidente envolveu o carro alegórico do Paraíso Tuiuti, grupo que abriu o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro.

Os feridos foram atropelados pelo último carro alegórico do grupo no início da pista de 700 metros do Sambódromo.

Seis dos oito feridos, incluindo dois com gravidade, foram transportados para o hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro.

Segundo a imprensa brasileira, os participantes da escola de samba tiveram problemas em manobrar um dos carros alegóricos no Sambódromo atingindo pessoas na grade que separa a pista da arquibancada, deixando algumas presas, obrigando os bombeiros a cerrar a barreira.

O acidente afetou mas não interrompeu o desfile das escolas de samba do Grupo Especial, considerado o maior espetáculo do mundo ao ar livre e a principal atração do carnaval carioca.

Tuiuti levou ao Sambódromo do Rio de Janeiro um desfile sobre a cultura brasileira, em especial sobre o Movimento Tropicalista, criado pelos cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil.