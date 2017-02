Acidente de autocarro causa 12 mortos nas Honduras

Hoje às 20:10 Facebook

Pelo menos 12 pessoas morreram e 35 ficaram feridas, este sábado, num acidente que envolveu um autocarro e um veículo de transporte de água em Tegucigalpa, nas Honduras.

De acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros local, Óscar Triminio, o número de vítimas mortais pode ainda aumentar, já que continuam a ser desencarceradas pessoas presas no autocarro.

O condutor do autocarro está entre as vítimas mortais e, dos 35 feridos transportados para o hospital, alguns encontram-se em estado grave.

As causas do acidente são ainda desconhecidas, e estão a ser investigadas. A polícia suspeita de excesso de velocidade por parte do condutor do camião, que se pôs em fuga.

De acordo com as autoridades, o autocarro tinha saído de Tegucigalpa com destino ao município de San Miguelito.

Os acidentes rodoviários representam a segunda causa de morte violenta nas Honduras, onde mais de 700 pessoas morreram por este motivo em 2016, segundo dados oficiais.