Acidente de autocarro causa 19 mortos na Argentina

Pelo menos 19 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas num acidente com um autocarro na província argentina de Mendoza, com destino ao Chile.

Trata-se de um pequeno autocarro da empresa chilena Turbus, com 40 passageiros, que na madrugada de deste sábado sofreu um acidente na estrada sete, na zona de alta montanha do parque Aconcagua, a oeste do país.

Entre os passageiros, dos quais três eram crianças, estavam 32 argentinos, quatro chilenos, um haitiano e um colombiano, além de dois tripulantes.

A polícia indicou que todos os feridos foram retirados do local e transportados por diversos centros de saúde.

Vários passageiros disseram a órgãos de comunicação social locais que o autocarro "circulava a alta velocidade" na altura do acidente.