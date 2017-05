Acordo sobre "zonas seguras" da Síria entra em vigor no sábado

Hoje às 18:39 Facebook

O acordo sobre a criação de quatro "zonas seguras" na Síria, firmado na quinta-feira pela Rússia, Turquia e Irão no âmbito das negociações de um cessar-fogo, vai entrar em vigor à meia noite de sábado.

O Estado-maior russo precisou ainda que o exército russo parou totalmente os bombardeamentos sobre estas áreas, também designadas como "zonas de desescalada", desde o passado dia um de maio.

"Desde a meia-noite de um de maio, a aviação do exército russo deixou de operar nas 'zonas de desescalada' definidas em memorando" assinado na quinta-feira em Astana, no Cazaquistão, precisou numa conferência de imprensa o general Serguei Roudskoi, do Estado-maior russo.

Estas futuras zonas devem ser estabelecidas até ao início de junho em várias regiões sírias.

Contactado pela agência France Presse (AFP), o diretor do Observatório sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahmane, confirmou que "desde o início do mês de maio, nenhum ataque com aviões russos foi testemunhado".

A Rússia e o Irão, aliados do Presidente sírio, Bashar al-Assad, e a Turquia, que apoia os rebeldes sírios, adotaram na quinta-feira no Cazaquistão um plano russo para o conflito na Síria para criar quatro zonas seguras onde os combates devem parar a favor de uma trégua duradoura.

Estas áreas serão delimitadas por estes três países garantes de um cessar-fogo no território sírio até ao próximo dia quatro de junho para um período de seis meses, que poderá ser eventualmente prolongado.

As áreas devem ser secundadas por "zonas de segurança" constituídas por postos de controlo e de centros de vigilância detidos conjuntamente pelas "forças dos países garantes" e possivelmente "por outras partes".

O vice-ministro da Defesa russo, Dmitri Fomine, indicou esta sexta-feira que a hipótese da Jordânia participar neste plano foi discutida e que "outros países" poderão estar igualmente envolvidos.

"As tropas governamentais libertas com a criação destas zonas serão redirecionadas para continuar com a ofensiva contra [grupo extremista] o Estado Islâmico no centro e no leste da Síria e para libertar as zonas situadas ao longo do rio Eufrates", precisou o general Roudskoi.

O vice-ministro da Defesa russo também saudou, num comentário raro de aprovação para com Washington, o "impacto positivo" da posição dos Estados Unidos a favor da criação destas zonas.

Na quinta-feira, os Estados Unidos saudaram, mas com prudência, o acordo alcançado entre a Rússia, o Irão e a Turquia sobre a criação na Síria de zonas seguras destinadas a instaurar um cessar-fogo em algumas regiões do país.

A diplomacia norte-americana - que é apenas observadora no processo diplomático em Astana -- limitou-se, em comunicado, a "apoiar qualquer esforço que possa realmente reduzir a violência na Síria".

A ONU estima que pelo menos 320 mil pessoas morreram e milhões foram obrigadas a fugir desde o início do conflito armado na Síria, em março de 2011.