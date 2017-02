Acusa Uber de ter causado divórcio e exige 45 milhões de euros

Hoje às 19:28 Facebook

Foi a partir de um erro informático da Uber que uma mulher acabou por descobrir a infidelidade do seu marido. Agora, o homem sente-se lesado e exige uma indemnização à empresa norte-americana.

Aconteceu em França, na Côte d'Azur, o caso relatado pelo "Le Figaro". Certo dia, um empresário francês usou o telemóvel da mulher para pedir um táxi da Uber, tendo, no final do pedido, encerrado a sessão. Apesar disso, a mulher continuou a receber notificações sobre as deslocações do marido no seu iPhone.

A partir daqui foi uma questão de tempo até a mulher descobrir que o marido lhe era infiel e o divórcio aconteceu.

Para o próximo mês está prevista a primeira audiência em tribunal, depois de um empresário ter movido uma ação contra a Uber, exigindo o pagamento de 45 milhões de euros.

A gigante norte-americana reagiu apenas para dizer que não comenta publicamente casos individuais, "especialmente este que envolve um processo de divórcio".

Na realidade, este erro informático já foi detetado por outros utilizadores, depois de emprestarem os seus telemóveis para uso da aplicação da Uber.