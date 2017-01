Mulher agrediu duas pessoas porque o DJ não passou músicas favoritas

Hoje às 16:57 Facebook

Uma australiana agrediu o gerente de uma discoteca e um segurança depois de o DJ de serviço se recusar a passar as suas músicas favoritas.

Raquel Theresa Hudson, de 44 anos, estava na festa de Natal da empresa, que se realizou na discoteca Industrie, no Gladstone Reef Hotel, na Austrália, quando se envolveu numa disputa com os funcionários do estabelecimento.

De acordo com a imprensa australiana, a mulher tinha pedido ao DJ para passar as suas músicas favoritas, mas como ele não o fez ela interpelou o gerente da discoteca e agarrou-o pelo pescoço, no seguimento da conversa.

O administrador convidou Hudson a sair e alegou que ela estava embriagada. Contudo, a mulher, em vez de se retirar, dirigiu-se para uma mesa e o segurança do estabelecimento pediu-lhe para se ir embora.

Barry Stephens, sargento da polícia local, afirmou à Comunicação Social que a mulher deu bofetadas ao gerente e soqueou o segurança, antes de ser escoltada até ao exterior da discoteca.

Hudson declarou-se culpada de agressão e de ter causado lesões corporais às vítimas, na última segunda-feira, no tribunal de Magistrados de Gladstone, na Austrália.

A australiana referiu às autoridades que acreditava que tinha sido drogada. Stacey O'Gorman, advogada de Hudson, afirmou que a cliente estava stressada e que não se lembra claramente do que tinha acontecido.

Hudson não foi condenada, contudo, foi despedida. Vai ter de pagar uma multa de cerca de 565 euros e está impedida de entrar no hotel durante o período de 12 meses.