Agricultor francês condenado por ajudar imigrantes ilegais

Um agricultor francês foi esta sexta-feira condenado por ajudar imigrantes a entrarem ilegalmente em França, a partir da fronteira com a Itália, tendo-lhe sido imposta uma coima de três mil euros, com pagamento suspenso.

As autoridades francesas indicaram que Cédric Herrou, de 37 anos, ajudou cerca de 200 imigrantes a entrarem no país no ano passado, alojando alguns na sua quinta, no vale de Roya, nos Alpes, perto da fronteira italiana, e outros num edifício vazio pertencente à companhia ferroviária nacional francesa SNCF.

Também os ajudou a deslocar-se dentro de França, para tal usando o seu próprio veículo.

Formalmente acusado no outono do ano passado de ajudar pessoas a entrar, viajar e permanecer ilegalmente no país, Herrou foi, esta sexta-feira, condenado por ajudar imigrantes a atravessar ilegalmente a fronteira entre Itália e França, tendo sido absolvido das outras acusações.

O caso chamou a atenção daqueles que têm resistido ao sentimento geral anti-imigrantes na Europa e que têm oferecido comida, alojamento e outros apoios a pessoas procedentes de países pobres ou devastados pela guerra.

O agricultor francês argumentou que as suas ações de ajuda aos imigrantes não configuram crimes, mas sim um dever cívico, e o seu advogado, Zia Oloumy, reforçou que o seu cliente "agiu num contexto humanitário".

À porta do tribunal em Nice, Cédric Herrou declarou ter agido em defesa dos "direitos humanos e das crianças" e fez um apelo para que as pessoas se juntem a grupos que ajudam imigrantes, acrescentando: "Para que não tenhamos de fazê-lo clandestinamente".