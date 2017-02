Alemã condenada por vender sexo com a filha na internet

Hoje às 15:31 Facebook

Um tribunal do estado da Baixa Saxónia, no norte da Alemanha, condenou uma mulher a quatro anos de prisão por ter vendido sexo com a filha adolescente na internet.

A mulher, 37 anos, foi presa por abuso sexual grave de crianças e proxenetismo, disse um porta-voz do tribunal.

Os juízes condenaram igualmente o namorado da mulher, 40 anos, a quatro anos e 10 meses de prisão por três acusações de abuso sexual, por crimes cometidos em 2012/13.

A mulher ofereceu a filha de 16 anos para sexo na internet durante um período de seis meses, tendo ameaçado expulsar a rapariga de casa se recusasse. Também ajudou o namorado a abusar da sua filha mais nova, então com 11 anos, mostraram documentos da acusação.

Durante o julgamento, a mulher reconheceu as acusações, enquanto o namorado contestou o caso, adiantou o porta-voz.

A filha mais velha recorreu à polícia em julho de 2013, mas o julgamento só começou em janeiro, tendo as audiências decorrido à porta fechada devido à idade das vítimas.