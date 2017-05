Alemanha concede asilo a militares turcos e familiares

Hoje às 20:14 Facebook

A Alemanha concedeu asilo a diversos militares turcos e às suas famílias que dispõem de passaportes diplomáticos, revelaram esta segunda-feira diversos média alemães, enquanto Ancara acusa Berlim de proteger alegados cúmplices do golpe falhado de 2016.

O Ministério do Interior alemão não se mostrou de imediato disponível para comentários, mas segundo o diário "Süddeutsche Zeitung" e as cadeias televisivas regionais WDR e NDR, as autoridades alemãs terão fornecido uma resposta positiva aos pedidos destes cidadãos turcos.

Entre os envolvidos incluem-se militares turcos da NATO sediados na Alemanha antes de serem expulsos do exército turco, segundo a mesma fonte. Em geral, dispõem de passaportes diplomáticos.

Desde o abortado golpe de Estado de julho de 2016 e de acordo com números do Ministério do Interior publicados pelos três 'media', 414 militares, diplomatas, juízes e altos funcionários turcos pediram para beneficiar do direito de asilo na Alemanha. Este número inclui os membros das suas famílias.

Esta tentativa de golpe implicou uma vasta purga desencadeada pelo Governo do Presidente islamita-conservador Recep Tayyip Erdogan e que atingiu todos os setores da sociedade, da educação aos 'media', das forças armadas à magistratura.

Em janeiro, o ministro da Defesa turco pressionou Berlim para que rejeitasse os pedidos de asilo formulados pelos cerca de 40 militares turcos da NATO.

A Turquia exige ainda a extradição dos presumidos golpistas que se refugiaram na Alemanha, um dos fatores que tem agravado as relações entre os dois países.