Amnistia Internacional pede medidas de apoio aos refugiados

Hoje às 09:59, atualizado às 10:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A Amnistia Internacional vai pedir à Comissão Europeia medidas para retirar os refugiados que se encontram nas ilhas gregas expostos ao mau tempo.

Pessoas estão bloqueadas nas ilhas gregas por causa do acordo entre a União Europeia e a Turquia

"Iniciamos uma ação de apoio, a nível mundial, na semana passada, mas queremos falar com a Comissão Europeia e alertar a instituição de que as pessoas estão bloqueadas nas ilhas gregas por causa do acordo entre a União Europeia e a Turquia, que não é um país seguro para o acolhimento dos refugiados", disse à Lusa Monica Costa Riba, responsável em Londres pela campanha da Amnistia Internacional (AI) e pelos contactos com o terreno.

"A Comissão Europeia e os governos europeus têm de dar todos os passos que forem necessários, em coordenação com as autoridades gregas, e começar a transferir as pessoas para território continental para que os processos de asilo possam iniciar-se. Nas ilhas, os refugiados estão fechados", sublinha.

Até ao momento continua em vigor o acordo entre a União Europeia e o governo de Ancara que recebe os refugiados e migrantes que pretendem asilo nos países europeus.

O processo burocrático de pedido de asilo começa na Grécia mas o país não tem condições para receber o número muito de elevado de pessoas que procuram proteção nos países europeus enfrentando "sérias condições" de sobrevivência nos campos e que se agravaram com a recente descida das temperaturas.

Muitas pessoas continuam a viver em tendas muito precárias e não têm aquecimento ou água quente

"Os campos continuam lotados. Já dissemos às autoridades de Atenas que as instalações não estão preparadas para o inverno. Sabemos que muitas pessoas continuam a viver em tendas muito precárias e não têm aquecimento ou água quente. É uma situação extrema que tem de ser resolvida com urgência", frisa Monica Costa Riba.

De acordo com os dados recolhidos pela organização humanitária com sede em Londres, as autoridades gregas e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) das Nações Unidas estão a transferir "as pessoas mais vulneráveis" para hotéis estando um navio da Marinha de Guerra da Grécia a fazer o transporte.

"Trata-se de uma medida ocasional", lamenta a responsável da AI acrescentando que são necessárias melhores instalações para os refugiados que continuam nas ilhas gregas sendo que o "mais importante a fazer neste momento", é a transferência das pessoas e depois proceder a recolocação para os vários países europeus, incluindo Portugal.

O inverno era esperado, acontece todos os anos, e esta situação poderia ter sido perfeitamente evitada

"O inverno era esperado, acontece todos os anos, e esta situação poderia ter sido perfeitamente evitada. A Amnistia Internacional, assim como outras organizações humanitárias com representantes no terreno, já tinham avisado sobre a precariedade das instalações onde se encontram pessoas que fugiram de guerras e que, também por isso, são especialmente vulneráveis", refere.

Na Grécia, encontram-se cerca de 60 mil refugiados, dos quais 40 mil estão distribuídos por cinco ilhas e "apenas uma minoria" está a viver em hotéis e apartamentos.

Segundo a Amnistia Internacional, na ilha de Lesbos encontram-se seis mil pessoas mas o campo só tem capacidade para três mil refugiados.

A mesma situação verifica-se em Chios onde estão 3500 pessoas, o dobro da capacidade do campo, estando a enfrentar condições "muito difíceis" que se agravaram com os efeitos do mau tempo.

A maior parte dos refugiados que se encontram na Grécia e que procuram asilo na Europa são civis oriundos da Síria, Iraque e Afeganistão, três países que enfrentam guerras prolongadas.

Em Portugal, a campanha mundial da AI de apoio aos refugiados foi lançada na sexta-feira passada e recolheu até terça-feira mais de três mil assinaturas.

A petição que decorre em Portugal e que alerta para as graves condições de vida dos refugiados vai ser enviada para o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Junker e para o primeiro-ministro António Costa.