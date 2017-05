Médico português leva esperança para cidade em guerra com o Estado Islâmico

JOANA ALMEIDA SILVA Ontem às 23:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um misto de loucura, coragem e humanismo. É isso que leva Gustavo Carona, médico anestesista, a fazer de novo as malas. Tem 36 anos e quilómetros percorridos com a organização não governamental Médicos sem Fronteiras.

Parte no fim do mês para a sétima missão, agora no Iraque, para Mossul, cidade .tomad apelo Estado Islâmico e na qual se trava uma longa batalha com os extremistas islâmicos.

Por vontade, por urgência, Gustavo Carona vai para mais um país em guerra, depois do Congo, Afeganistão e Síria. "Já perdi a conta às bombas que ouvi cair perto de mim".

Desta vez decidiu levar na bagagem "mil e uma" mensagens de esperança. Lançou o desafio nas redes sociais. Já recebeu mais de 150 textos. "Gostava de levar comigo mensagens de quem acredita que não podemos ficar indiferentes a alguns acontecimentos trágicos da atualidade".

No blogue/livro que criou, "Fotos que contam histórias", o portuense partilha as vivências do outro lado do mundo. Experiências que excedem os momentos críticos vividos nos hospitais, onde escasseiam recursos e abundam afetos.

"Sentimo-nos no limite do esgotamento físico. As experiências que correm mal são as que mais me marcam. É no momento em que ouvimos os estrondos e antecipamos as dificuldades que vamos ter no hospital a lidar com múltiplas vítimas que o nosso coração começa a bater mais forte".

Agora que os textos lhe começam a chegar "de todo o país (e não só)" não tem dúvidas. "Vou por mim, pelo que acredito e por todos os que escreveram. Isso dá-me uma enorme motivação extra. Ter ideais humanitários foi sendo uma construção circunstancial na minha vida. O desafio maior é continuar. Não desistir, não quebrar, não perder o idealismo. É o que mais ambiciono. E este livro tem criado uma revolução de boas energias dentro de mim. Sinto que coloquei as pessoas saudavelmente inquietas e desconfortáveis por poderem falar com este povo que sofre".

Gustavo vai traduzir os textos para inglês e tentará fazê-lo também para árabe. "Vou compilar, editar e fazer um livro. Levarei o número máximo de cópias do livro comigo para Mosul e entregarei a líderes de comunidades, representantes de ONG, etc.".

A mais tocante foi a carta que recebeu da mãe: "... mas agora que ele vai para Mosul e eu vejo as terríveis notícias sobre o sofrimento dos seus habitantes, parece que aquilo que eu sofro com a sua ida não é assim tanto, enquanto penso que estou a contribuir um pouco para ajudar a povo de Mosul, porque o meu filho irá tratar aqueles que precisam da sua experiência como médico...".

É aqui que entra a parte da coragem. Mosul é guerra. E, com a calma de quem prepara a bagagem para ir de férias, Gustavo remata: "Gosto muito de andar por cá. E se um dia me acontecer alguma coisa, que não seja vista a minha vida como mais valiosa do que aquelas que nós estamos lá para salvar".