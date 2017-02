Anonymous alertam contra Trump e divulgam telefones da Casa Branca

Hoje às 16:01 Facebook

Em mais uma intervenção contra Donald Trump, nas redes sociais, os "Anonymous" divulgaram, na terça-feira, uma lista com um conjunto de números da Casa Branca. No vídeo, pedem aos cibernautas para ligarem a protestar contra Trump.

O grupo de ativistas tem sido um dos principais opositores à administração de Donald Trump.

Em mais um conjunto de publicações nas redes sociais, revelaram um conjunto de números de telefone que supostamente estão ligados à Casa Branca.

O objetivo é que todas as pessoas desagradadas com as atitudes do milionário de Nova Iorque liguem para esses contatos. "A comunicação aberta é uma das pedras angulares de qualquer democracia", pode ler-se na página "White House Comment Line", onde a lista de números pode ser consultada.

Numa outra publicação, os "Anonymous", através de uma mensagem de vídeo, fazem um apelo para um boicote aos EUA, pedindo proibições internacionais para cidadãos americanos e o boicote contra os produtos provenientes desse país. Uma retaliação contra a decisão de Donald Trump em negar a entrada de cidadãos provenientes de sete países, nos EUA.

"Como cidadãos do mundo, devemos unir-nos contra a tirania que emerge e desafiá-la", pode ouvir-se no vídeo. No que toca aos cidadãos americanos, o grupo assegura que não é uma medida contra as pessoas dos EUA, mas uma atitude "firme e necessária atitude contra a tirania crescente que acontece à sua frente".