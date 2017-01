Anonymous ameaçam Trump: "Vais arrepender-te dos próximos quatro anos"

Hoje às 15:55, atualizado às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O movimento "Anonymous", a comunidade cibernauta que diz lutar pelos direitos dos cidadãos perante os seus governantes, deixou várias mensagens ameaçadoras a Donald Trump, na rede social Twitter.

"Tens ligações financeiras e laços pessoais com a máfia russa, com traficantes de crianças e com corruptos que lavam dinheiro", escreveu o grupo de hackers mais famoso do mundo, em resposta a uma mensagem partilhada pelo presidente eleito dos EUA no Twitter, onde apontava o dedo ao armamento nuclear russo.

"Já não estamos nos anos 80, a informação não desaparece, está toda aí. Vais arrepender-te dos próximos quatro anos", escreveram os ativistas, antes de voltarem a alertar Trump, em tom de ameaça: "O Roy Cohen (mentor de Trump) e o teu pai não estão aqui agora para te proteger."

"'Vão-se a eles Anonymous', 'Vamos lá', 'Salvem-nos por favor!' Não, vão-se a ele vocês. É vosso dever como adultos. Nós demos-vos os recursos, agora usem-nos", escreveu o grupo na sua conta do Twitter, apelando à tomada de posição do povo norte-americano.

Já não é a primeira vez que o multimilionário está na mira do grupo de hackers. Durante a campanha eleitoral dos EUA, o grupo publicou na Internet um vídeo dirigido ao presidente eleito, onde alertava para a inevitabilidade de uma "terceira guerra mundial".