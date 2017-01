Antigo alto quadro do PC chinês condenado a prisão perpétua

Hoje às 09:27 Facebook

Um tribunal chinês condenou a prisão perpétua o antigo vice-presidente do principal órgão de consulta do Partido Comunista Chinês (PCC) por aceitar milhões de dólares em subornos.

Su Rong era antigo vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, cargo com categoria superior à de ministro, quando foi colocado sob investigação, em junho de 2014.

Na segunda-feira, foi considerado culpado de aceitar subornos, abuso de poder e de possuir "grande quantidades" em ativos cuja origem não conseguiu explicar, anunciou um tribunal do norte da China.

Mais de uma centena de quadros dirigentes, alguns dos quais ministros, foram atingidos pela campanha anticorrupção em curso na China desde que o atual presidente Xi Jinping assumiu a chefia do PCC, em novembro de 2012.

Xi prometeu combater os "tigres" e as "moscas", numa alusão aos altos quadros do PCC que durante muito tempo pareciam agir com total impunidade.

Ex-primeiro secretário da organização do PCC na província de Jiangxi, leste da China, e filiado no partido desde 1970, Su Rong era um dos "tigres da corrupção", escreveu a agência noticiosa oficial Xinhua, em fevereiro passado.

Os observadores consideram, no entanto, que a China falhou em garantir a independência judiciária e uma imprensa livre, permitindo que a campanha de Xi esteja sujeita a influência política.

Os membros do partido suspeitos de corrupção são primeiro detidos e sujeitos a interrogatório pelo órgão anticorrupção do partido, e só depois o caso transita para as instâncias judiciais.

Entre 2002 e 2014, Su aceitou subornos no valor de 116 milhões de yuan (15,7 milhões de euros) e possuía mais 80 milhões de yuan de origem desconhecida, detalhou o tribunal.

Su Rong aceitou o veredicto e não vai recorrer.