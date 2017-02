Hoje às 10:16, atualizado às 10:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov deve reunir-se na quinta-feira, pela primeira vez, com o homólogo norte-americano, Rex Tillerson, anunciou, esta quarta-feira, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.

"Está previsto um encontro com o secretário de Estado, Rex Tillerson, no dia 16 em Bona. O encontro está a ser preparado", disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, citada por várias agências de notícias de Moscovo.