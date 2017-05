Arábia Saudita interceta míssil em dia de visita de Trump

Hoje às 00:51, atualizado às 00:52 Facebook

Um míssil balístico lançado pelos rebeldes xiitas huthi, em guerra contra as forças governamentais do Iémen, foi abatido na sexta-feira à noite a sudoeste de Riade.

As unidades de defesa aérea "intercetaram numa área desabitada a 180 quilómetros a sudoeste de Riade um míssil balístico lançado pelas milícias huthi", disse a coligação militar árabe sob comando saudita em comunicado.

O caso acontece na véspera da chegada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à capital saudita.

Donald Trump deixou Washington na sexta-feira a bordo do avião presidencial, Air Force One, para a sua primeira viagem ao exterior que o vai levar à Arábia Saudita, Israel e territórios palestinianos, Vaticano, Bruxelas e Sicília, na Itália.

Trump é esperado na monarquia árabe para uma visita este sábado e domingo destinada a reforçar relações e vai falar em Riade sobre "a visão pacífica do islão".

De acordo com a agência oficial saudita, SPA, após a defesa aérea ter intercetado o míssil as forças aéreas da coligação bombardearam os locais das plataformas de lançamento do míssil.

As forças aéreas destruíram a base de mísseis em Saná onde o míssil foi disparado, segundo o canal Al Arabiya.