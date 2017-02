Arnold Schwarzenegger confessa que já quis agredir Donald Trump

Hoje às 15:33 Facebook

A estrela da saga "Exterminador Implacável", Arnold Schwarzenegger, revelou que já teve vontade de "partir a cara" a Donald Trump.

O conflito entre o ex-governador da Califórnia e o atual Presidente dos EUA começou quando Donald Trump criticou o desempenho de Schwarzenegger no programa televisivo "The Apprentice: Celebreties", em que Trump era o apresentador antes de se candidatar às presidenciais norte-americanas.

O programa tem ficado longe das ausências que tinha quando Trump o liderava.

"Chamei a minha assistente e disse-lhe que devíamos marcar uma reunião e regressar a Nova Iorque", reagiu, assim, o ator quando teve conhecimento do caso. "Depois, vou espetar-lhe com a cabeça na mesa", disse numa entrevista publicada na mais recente edição da revista "Men's Journal".

Nesse ponto da entrevista, o ator começou a rir-se e, segundo a mesma publicação, disse: "Eu sei que não posso fazer isso. Creio que tenho de estar acima disso tudo".

A troca de palavras entre os dois animou as redes sociais na semana passada. Logo após as criticas de que foi alvo, Schwarzenegger publicou um vídeo no Twitter, respondendo à letra ao Presidente dos EUA.

"Donald, tenho uma grande ideia. Por que não trocamos de empregos? Tu voltas para a televisão, já que és um perito em audiências. Eu fico com o teu trabalho para que as pessoas possam finalmente dormir descansadas outra vez".