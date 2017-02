As principais promessas eleitorais de Marine Le Pen

Hoje às 15:51, atualizado às 15:54 Facebook

A candidata a Presidente de França Marine Le Pen, de extrema-direita, propõe restrições à imigração e a expulsão de estrangeiros suspeitos e quer o regresso do franco e tirar a bandeira da União Europeia dos edifícios públicos.

São as seguintes algumas das principais promessas entre as 144 hoje conhecidas. As eleições são em abril.

Soberania francesa

- Negociar com a União Europeia as "quatro soberanias" - regresso à moeda franco, legislativa, económica, territorial e controlo de fronteiras

- Deixar o espaço Schengen

Imigração

- Reduzir a imigração a 10 mil pessoas por ano

- Acabar com o direito automático à nacionalidade francesa pelo casamento

- Acabar com dupla nacionalidade para não europeus

- Restringir a nacionalidade francesa para pessoas com pais franceses ou naturalizados (fim da regra automática por nascimento)

- Restringir o asilo nos pedidos feitos em embaixadas ou em países vizinhos dos que solicitam asilo

Terrorismo

- Banir e dissolver todas as organizações, incluindo mesquitas ligadas a fundamentalistas islâmicos (já praticado, mas que a candidata considera que não está devidamente aplicado)

- Expulsar de França todas as duplas nacionalidades ligadas a redes jiadistas e estrangeiros suspeitos

- Criar uma única agência antiterrorismo

Defesa e segurança interna

- Deixar o comando integrado da NATO

- Assegurar que a França se pode defender sozinha

- Reforçar as forças de segurança com mais 15 mil polícias

- Expulsão automática de criminosos e delinquentes estrangeiros

- Prisão perpétua para crimes mais graves

Identidade francesa

- Inserir na Constituição o conceito de "prioridade nacional", que significa os franceses primeiro do que os estrangeiros em todos os domínios

- Remover a bandeira da União Europeia dos edifícios públicos

- Estender o secularismo a todos os espaços públicos (clara referência à proibição dos véus muçulmanos)

Instituições francesas

- Criar referendos populares sobre questões propostas por pelo menos 500.000 pessoas

- Instituir a representação proporcional no Parlamento (que favoreceria a Frente Nacional, o seu partido).