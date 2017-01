"As prostitutas russas são as melhores do mundo", garante Putin

Hoje às 21:37, atualizado às 21:39 Facebook

Vladimir Putin afirmou que as prostitutas russas "são sem dúvida as melhores do mundo" numa conferência de imprensa onde se referiu às alegações de que o Kremlin teria imagens comprometedoras de Donald Trump.

Nas primeiras declarações públicas sobre as acusações de que a Rússia estaria a fazer chantagem com Donald Trump com base em imagens dele com prostitutas num hotel de Moscovo, Vladimir Putin foi taxativo: "São óbvias fabricações" criadas para atacar Trump.

"As pessoas que as fizeram circular são piores do que prostitutas porque não têm limites morais nenhuns", acrescentou, numa conferência de imprensa em Moscovo, onde disse não conhecer pessoalmente Donald Trump.

Putin lembrou ainda que Trump nem sequer estava na política ativa quando visitou a Rússia e que seria "absurdo" que os serviços de informação russos andassem atrás de todos os milionários que visitassem o país.

Se a argumentação até aqui pode parecer natural, a partir deste ponto a declaração de Putin tomou um rumo inesperado. Argumentando que Trump é um "homem crescido" e que "ao longo dos anos conheceu algumas das mulheres mais bonitas do mundo", o líder russo considerou que é "difícil de acreditar" que tenha entrado num hotel com mulheres de "moral duvidosa".

E foi no seguimento desta frase que surgiu a declaração mais bizarra, e com toques de humor, da entrevista: "Ainda assim, as nossas [prostitutas] são, sem dúvida, as melhores do mundo".