Ataque a base militar no sul da Líbia fez 141 mortos

Pelo menos 141 pessoas morreram, quinta-feira, num ataque contra uma base militar no sul da Líbia.

O ataque foi conduzido pela Third Force, grupo armado de Misrata (norte da Líbia), oficiosamente leal ao Governo de União Nacional (GNA), e o Exército Líbio Nacional (ELN), que controlava a base aérea de Brak al-Shati.

A maioria das vítimas eram soldados leais ao marechal Khalifa Haftar, que durante a guerra civil do país foi um dos comandantes militares do Conselho Nacional de Transição (organização formada por opositores ao regime do ditador Muammar Kadafi).

O porta-voz do ELN, Ahmad al-Mesmari, disse que, além dos mortos, houve vários feridos e desaparecidos no ataque, e alguns civis que trabalhavam na base ou que se encontravam nas proximidades também foram apanhados no ataque.

"Os soldados mortos estavam a regressar de um desfile militar no leste da Líbia. A maioria deles estavam desarmados e foram executados", acrescentou al-Mesmari numa conferência de imprensa.

O chefe da missão de apoio das Nações Unidas na Líbia, Martin Kobler, manifestou-se indignado com o número de mortos.

A base militar localiza-se 650 quilómetros a sul de Tripoli, numa zona deserta, onde a autoridade estatal está praticamente ausente desde que a Líbia mergulhou no caos, depois da queda de Muammar Kadafi, em 2011.