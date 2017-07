Ataque da coligação dos EUA na Síria mata pelo menos 29 civis

Hoje às 08:50 Facebook

Pelo menos 29 civis, incluindo oito menores, morreram na quarta-feira, vítimas de bombardeamentos da coligação internacional liderada pelos EUA, na cidade síria de Raqqa.

A informação foi avançada pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que disse que os aviões atacaram zonas da cidade controladas pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Segundo o Observatório, as Forças da Síria Democrática, uma aliança armada liderada por milícias curdas, controlam 50% da localidade, no nordeste do país, depois de terem tomado o estratégico bairro de Nazlet al Shihada, no sul da cidade, junto ao rio Eufrates.

As Forças realizam, desde o passado dia seis de julho um ataque a Raqqa, com o apoio da coligação e de operacionais norte-americanos no terreno.

A localidade é considerada a capital do autoproclamado califado dos extremistas.