Atolado na lama, recorreu ao ioga para sobreviver

Um australiano de 45 anos estava a manobrar uma escavadora quando o veículo tombou e ele caiu numa poça de lama. Só ficou com o nariz à superfície. E só foi resgatado cinco horas depois.

Daniel Miller estava a trabalhar com uma escavadora num terreno de que é proprietário, na terça-feira, quando o veículo tombou para uma poça de lama e ele ficou preso e praticamente submerso, apenas com o topo da cabeça e o nariz à superfície.

A propriedade situa-se numa zona remota, a cerca de 300 quilómetros de Sydney. Sozinho e atolado na lama, Daniel adotou uma posição que lhe permitiu respirar, arqueando as costas para trás.

"Fiquei preso e tinha de manter a cabeça acima no nível da água [lama] usando os braços, acho que é a posição cobra [no ioga]", explicou ao "Daily Telegraph" de Sydney. "Não sou praticante de ioga mas acho que o ioga me salvou a vida. E a vontade de viver", acrescentou.

O homem pediu socorro e um vizinho, a cerca de 500 metros, ouvi-o e chamou ajuda. As equipas de socorro tiveram de drenar parte da lama e da água antes de conseguirem libertar Daniel, numa operação de resgate que se prolongou por duas horas. A mulher, Saimaa, garante que o marido esteve preso na lama cinco horas.

Daniel contou que "durante todo o tempo" só pensou em regressar para a mulher e os seus dois filhos, ainda menores.

"Teve muita sorte em conseguir sobreviver", sublinhou o chefe da polícia, Neil Stephens.

"Como conseguiu manter as costas arqueadas e o nariz acima do nível da água durante tanto tempo é algo incrível", considerou o responsável dos bombeiros de Nova Gales do Sul, Steve Howard.

Daniel foi transportado de helicóptero para o hospital com sinais de hipotermia e alguns ferimentos ligeiros. Mas está a recuperar. "Dan is ok", escreveu a mulher na sua página na rede social Facebook.