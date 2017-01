Ator convidou idosa que sofre de cancro para viver com ele

Hoje às 18:11, atualizado às 18:13 Facebook

Um ator de Hollywood convidou a vizinha, de 89 anos, que sofre de cancro, para viver com ele, com o objetivo de a ajudar a enfrentar a doença.

Chris Salvatore, de 31 anos, e Norma Cook, de 89 anos, conheceram-se, em 2012, quando o ator foi viver para West Hollywood, Califórnia, nos EUA.

Um dia, a idosa, que vive sozinha e não tem família, ofereceu uma taça de champanhe ao ator e, a partir daí, tornaram-se inseparáveis.

Cook foi diagnosticada, no último ano, com leucemia e esteve dois meses internada no hospital por causa de uma pneumonia e de problemas respiratórios. Contudo, os médicos afirmaram que a mulher só podia voltar para casa se tivesse cuidados 24 horas por dia, um serviço que não era coberto pelo seu seguro.

Foi então que Chris Salvatore criou uma campanha online para ajudar a vizinha e convidou-a para viver com ele. "O meu apartamento era o único local para onde Cook se mudaria. Ela tem fortes opiniões sobre onde quer passar o resto dos seus dias e ela quer ficar aqui", revelou Salvatore ao jornal "Today". "Já a visitava quase todos os dias. A outra opção era ela ir para um lar, mas não podia deixar que isso acontece com uma pessoa que considero como se fosse a minha própria avó", acrescentou.

Salvatore tem agora documentado, nas redes sociais, a sua vida com Cook e com o gato, Hermes, que se mudou juntamente com a dona.