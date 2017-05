Autarca torna-se "youtuber" para promover a sua cidade

Hoje às 12:40 Facebook

O colombiano Rafael Martínez tornou-se no primeiro presidente de Câmara "youtuber" do país, uma iniciativa que lhe permite comunicar de maneira mais direta com os cidadãos e orientar os turistas.

"Um domingo com Rafa" é o nome do programa que Rafael Martínez, presidente da Câmara da cidade colombiana de Santa Marta, com cerca de 600 mil habitantes.

"Encontrei muitos cidadãos que não conhecem o território, que não conhecem a beleza que tem a cidade de Santa Marta", explicou Martínez à agência de notícias espanhola EFE, dando como exemplo as numerosas baías e rios em torno da Serra Nevada de Santa Marta.

Fundada em 1525 pelo conquistador espanhol Rodrigo de Bastidas, Santa Marta, a cidade mais antiga da Colômbia, guarda, segundo Martínez, uma riqueza histórica, cultural e natural que não foi devidamente aproveitada, porque o turismo está concentrado nas atividades de praia.

Por esse motivo, o autarca, que está no segundo de quatro anos de mandato, elaborou uma lista de cerca de 60 lugares turísticos e no mês passado começou a sua atividade como "youtuber" para promover a cidade.

De acordo com Rafael Martínez, a sua intenção é ter um canal mais virado para a comunicação com a população local, mas deu-se conta de que a iniciativa também serve o turismo, atividade que gera 33% do Produto Interno Bruto (PIB) de Santa Marta.