Autarca de Teerão diz que morreram 20 bombeiros em derrocada

Mais de 20 bombeiros morreram em Teerão quando o mais antigo arranha-céus da capital iraniana colapsou, quando combatiam um incêndio nos pisos superiores, anunciou o presidente da câmara local.

"Até ao momento, mais de 20 dos nossos colegas da brigada de bombeiros perderam a vida a resgatar outras pessoas", disse Mohammad Bagher Ghalibaf à televisão estatal iraniana, num balanço revisto em baixa face às estimativas da imprensa iraniana.

Os meios de comunicação estatais iranianos tinham avançado, horas antes, que o colapso do edifício de 17 andares - que antes tinha sido consumido por um incêndio - tinha causado pelo menos 30 mortos (bombeiros) e cerca de 75 feridos.

O porta-voz da brigada de bombeiros, Jalal Maleki, afirmou que não pode ainda confirmar o número de 20 mortos divulgado pelo presidente da câmara, uma vez que muitos bombeiros ainda são considerados oficialmente como "desaparecidos", já que ainda não foram retirados quaisquer corpos dos destroços.

As equipas de socorro, juntamente com militares e cães treinados estavam esta tarde a trabalhar para descobrir sobreviventes nos restos do edifício "Plasco", que colapsou depois de um incêndio de quatro horas.

O edifício "Plasco" situava-se no centro da capital iraniana, a norte da zona do mercado, e desmoronou-se em poucos segundos, de acordo com as imagens transmitidas pela televisão estatal.

Uma nuvem espessa de fumo castanho pairava sobre o local após a derrocada.

Jalal Maleki disse à televisão estatal iraniana que dez corporações de bombeiros responderam ao alerta, dado às 08 horas locais. A mesma televisão referiu que mais de 200 efetivos estavam no local.

O "Plasco", de 17 andares, foi construído no início da década de 1960 pelo empresário judeu iraniano Habib Elghanian. Com o nome da empresa de plásticos de Elghanian, era o edifício mais alto da cidade naquela época.

Elghanian foi julgado por vários crimes, incluindo espionagem, e executado nos meses que se seguiram à revolução islâmica de 1979, que colocou no poder o atual poder e desencadeou a fuga da antiga comunidade judaica do Irão.