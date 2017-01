Alerta devido a novo e perigoso jogo sexual entre adolescentes

Hoje às 14:28, atualizado às 14:51 Facebook

Os rapazes estão sentados, com as calças para baixo. As raparigas sentam-se em cima deles, despidas da cintura para baixo, e o último rapaz a ejacular é o vencedor. O "jogo do muelle" está a alarmar as autoridades espanholas.

Só em 2016, de acordo com o jornal espanhol "El Mundo", chegaram quatro jovens grávidas aos hospitais por causa deste jogo. O mesmo jornal explica que o "jogo do muelle" (jogo da doca) é originário de Medellín, na Colômbia, mas ganha cada vez mais seguidores em Espanha.

Esta prática acontece normalmente sem que os jovens envolvidos usem qualquer tipo de proteção, aumentando o risco de gravidez indesejada e a transmissão de doenças sexuais.

"Já constatamos isso e é alarmante na unidade de adolescentes. De dois a três casos por ano, tivemos 10 menores [com doenças sexualmente transmissíveis] num só trimestre. Uma barbaridade", explicou ao "El Mundo" Pilaer Lafuente, ginecologista do Hospital La Paz, em Madrid.

Uma opinião partilhada por María Luz García, chefe de serviço da Pediatria do Hospital Universitário Severo Ochoa, em Leganés: "Este jogo é muito perigoso, principalmente para as raparigas, que estão totalmente indefesas", explicou.

Doenças como a Sida e a Hepatite C são um risco cada vez mais presente entre adolescentes precoces "que experimentam muito cedo o consumo de álcool, as drogas e o sexo".

Este jogo ganhou um destaque especial depois de um vídeo, gravado em Fuenlabrada, um município de Madrid, ter-se tornado público, no verão passado.

Nas imagens podia ver-se cinco rapazes de 16 anos a praticar esta atividade com três raparigas, também elas menores. O vídeo, com menos de quatro minutos, foi publicado no Whatsapp, acompanhado de explicações de como deveria ser feito.