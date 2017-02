Autoridades gregas desarmaram com sucesso bomba da II Guerra Mundial

Hoje às 14:43 Facebook

As autoridades gregas desarmaram, este domingo, com sucesso, uma bomba da Segunda Guerra Mundial que tinha sido recentemente descoberta em Tessalonica e que obrigou à retirada de mais de 70 mil habitantes.

Fontes do Exército indicaram que a bomba continha 125 quilos de explosivos, quando inicialmente se julgou conter 250 quilos. O mecanismo de detonação ainda se encontrava em "muito bom estado", de acordo com um porta-voz citado pela agência noticiosa Associated Press.

Os primeiros habitantes a ser retirados foram 320 pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, segundo as autoridades regionais da Macedónia, na Grécia.

Todos os residentes num raio de 1,9 quilómetros do local onde a bomba foi descoberta na semana passada tiveram de ser retirados.

A operação é inédita na Grécia, "onde uma bomba duma tal potência nunca foi encontrada numa zona povoada".

A Segunda Guerra Mundial durou entre 1939 e 1945.