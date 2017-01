Avalanche que soterrou hotel já fez 23 mortos

Hoje às 08:20, atualizado às 10:17 Facebook

As equipas de resgate recuperaram nas últimas horas mais dois cadáveres do hotel que ficou soterrado na sequência de uma avalanche na semana passada no centro de Itália, o que eleva para 23 o número de mortos.

Os dois cadáveres foram retirados esta quarta-feira de manhã, depois de já durante a madrugada terem sido encontrados outros três corpos.

Segundo o último balanço, continuam desaparecidas seis pessoas.

As operações de buscas prosseguem ininterruptamente desde o dia 18 de janeiro, embora sejam reduzidas as esperanças de encontrar alguém com vida nos escombros do hotel Rigopiano, na localidade de Farindola, situado a 1300 metros de altitude na cordilheira dos Apeninos, na região de Abruzzo (centro de Itália).

Na segunda-feira, as equipas de resgate retiraram três cachorros vivos dos escombros.

No total, 11 pessoas, entre funcionários do hotel e hóspedes, sobreviveram ao acidente. Dois dos sobreviventes estavam na zona exterior do hotel quando ocorreu a avalanche.

Segundo as equipas de resgate, os quartos que se encontravam nos andares mais altos do hotel foram completamente arrasados pela avalanche de neve, possivelmente provocada por uma série de sismos de magnitude superior a 5 na escala de Richter registados na quarta-feira de manhã naquela região.

Entre os adultos sobreviventes, apenas um permanecia na terça-feira hospitalizado após ter sido operado a um braço. Uma criança de sete anos era a única que ainda estava hospitalizada.