Aviões russos bombardearam acidentalmente forças apoiadas pelos EUA na Síria

Jatos russos bombardearam, esta quarta-feira, forças apoiadas pelos Estados Unidos, em várias zonas do norte da Síria, por pensarem que as áreas estavam sob ocupação do autoproclamado Estado Islâmico, crê o Exército dos EUA.

A informação foi avançada esta quarta-feira por um oficial norte-americano, citado pela agência AFP.

"Aviões russos e do regime bombardearam algumas aldeias que eu acredito pensarem estarem a ser ocupadas pelo Estado Islâmico. Na verdade, no terreno estavam forças da Coligação Síria Árabe", disse aos jornalistas o tenente-general Stephen Townsend, do Exército norte-americano.

Townsend acrescentou que os bombardeamentos cessaram quando os EUA entraram em contacto com a Rússia.