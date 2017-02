Avioneta com cinco pessoas caiu em Melbourne

Hoje às 01:14, atualizado às 01:16 Facebook

Uma avioneta com cinco pessoas despenhou-se, esta segunda-feira, num centro comercial situado junto ao aeroporto de Essendon, perto da cidade australiana de Melbourne.

A ministra da Polícia do estado australiano de Vitoria, Lisa Neville, confirmou que cinco pessoas viajam a bordo da avioneta, que se dirigia para a ilha King e se despenhou pouco depois de levantar voo às 09 horas locais de terça-feira (22 horas de segunda-feira em Portugal continental).

Várias unidades de bombeiros foram mobilizadas para o local para tentar controlar as chamas provocadas pelo acidente, cujas causas estão a ser investigadas.

Segundo informações da Imprensa local, o aparelho descolou do aeroporto e perdeu o controlo pouco depois, despenhando-se no centro comercial ao lado do aeroporto.

Os passageiros seriam turistas norte-americanos e aos comandos estaria um piloto experiente na casa dos 60 anos.

Testemunhas relataram ter assistido a uma grande explosão quando a avioneta atingiu o centro comercial.