Barack Obama acaba com regime especial de residência para cubanos

Barack Obama anunciou que acabou com o regime em vigor há décadas que concede autorizações de residência aos imigrantes ilegais cubanos que chegam a território norte-americano.

Dois anos após o início da aproximação entre os dois países, a revogação daquele regime especial satisfaz um pedido de longa data do regime comunista de Havana, que o considerava um incentivo ao exílio dos cubanos.

"Hoje, os Estados Unidos atingiram o marco para normalizar as relações com Cuba (...) com o fim da política conhecida como 'pés secos, pés molhados' criada há mais de 20 anos e projetada para uma era diferente", disse, em comunicado, Barack Obama.

O presidente norte-americano acrescentou que aquela medida significa que a partir de agora os Estados Unidos vão "tratar os imigrantes cubanos da mesma forma que imigrantes de outros países".

As autoridades cubanas, por seu lado, comprometeram-se a aceitar o regresso de cubanos expulsos dos Estados Unidos.

A decisão é um grande passo na aproximação entre Washington e Havana, depois de os países terem retomado as relações bilaterais de surpresa a 17 de dezembro de 2014.

O Governo de Cuba afirmou esta quinta-feira que o anúncio feito por Barack Obama é um "passo importante" e comprometeu-se a receber todos os cubanos deportados por tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos.