BBC criticada por momento constrangedor no caso Maddie

A estação britânica BBC abriu, na quarta-feira, um documentário alusivo ao 10.º aniversário do desaparecimento de Madeleine McCann com uma imagem de um grupo de pessoas com binóculos.

"Agora, na BBC One, a busca continua num caso único. Madeleine McCann, dez anos depois", diz uma 'voz off' enquanto um grupo de pessoas com binóculos surge na imagem.

O excerto captou a atenção dos telespetadores que aguardavam para assistir ao documentário "Panorama", na BBC One, cujo tema era o desaparecimento de Maddie, a menina britânica de três anos que desapareceu do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos num apartamento do aldeamento turístico Ocean Club, na Praia da Luz, Lagos, no dia 3 de maio de 2007.

As reações não tardaram em surgir nas redes sociais, em especial no Twitter, onde vários utilizadores se mostraram chocados com o sucedido, acusando o canal de ser insensível.

"Usar esta imagem é de mau gosto", lia-se numa das críticas.

Em reposta, a estação britânica garantiu ao jornal "Huffington Post" que o excerto é utilizado com regularidade pelo canal e que os telespetadores estão familiarizados com a imagem.