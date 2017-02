Bebé de 1 ano morre atropelada acidentalmente pela mãe

Hoje às 12:14 Facebook

Uma bebé com um ano e cinco meses morreu atropelada acidentalmente pela mãe em Itaberá, município brasileiro do estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a tragédia deu-se, na sexta-feira, em frente à casa da avó da criança. As autoridades acreditam que a mãe tinha acabado de deixar a menina em casa da avó, mas que a criança deve ter ido atrás dela quando regressou à viatura. No mommento em que fazia marcha-atrás, a mãe não viu que a bebé estava atrás do veículo.

Um homem que trabalhava numa obra testemunhou o acidente. Chegou a gritar para a condutora, mas não conseguiu evitar a tragédia.

A menina ainda foi transportada com vida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.