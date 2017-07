Bebé nasce a bordo de avião com destino a Frankfurt

Hoje às 17:52 Facebook

Uma mulher búlgara de 38 anos deu à luz num voo da Lufthansa, que viajava entre Bogotá e Frankfurt, na quarta-feira. Nikolai foi batizado com o nome de um dos três médicos a bordo que auxiliaram o parto.

O voo havia descolado de Bogotá às 21 horas locais. Foi ao sobrevoar o oceano Atlântico, a quase 12 mil metros de altitude, que Desislava K. entrou em trabalho de parto.

A tripulação agiu com rapidez e decidiu mover vários passageiros para a frente, transformando a parte de trás do avião numa "sala de partos improvisada", informou o gabinete de comunicação da companhia aérea. O parto foi auxiliado por três médicos a bordo, bem como membros da tripulação.

Às 12.37 horas locais, o bebé nasceu. A mulher búlgara decidiu batizar o filho de Nikolai, como forma de agradecimento a um dos médicos, com o mesmo nome.

Depois disso, o piloto desviou o voo para Manchester, Inglaterra, onde aterraram às 13.09 horas locais.

"Fui imediatamente até à mãe e ao recém-nascido, para lhe dar as boas-vindas ao mundo. Tirando o nascimento do meu filho, este foi o momento mais emocionante da minha vida", explicou Kurt Mayer, capitão do voo LH543, que, em 37 anos na profissão, "nunca tinha experienciado nada assim".

Quando mãe e filho já se encontravam com os paramédicos, a aeronave voltou a descolar e prosseguiu até ao aeroporto de Frankfurt, onde finalmente aterrou às 17.28 horas locais.

