Bebé terá morrido malnutrido por causa de dieta sem glúten

Um bebé de sete meses com cerca de 4,3 quilogramas morreu, depois dos pais o alimentarem com uma dieta alternativa. Os pais estão em julgamento e arriscam-se a apanhar uma pena de ano e meio de prisão.

Naquele dia, os pais não consideraram o estado do bebé preocupante, explicou a advogada do casal, citada pelo jornal belga "Nieuws". "O estado do Lucas era bom e, às vezes, menos bom, mas nunca preocupante. Mesmo naquele dia em junho, eles não consideraram a situação alarmante. Eles acharam que conseguiam fazer a viagem de uma hora até Bilzen com o bebé", explicou Karine Van Meirvenne.

De facto, em junho de 2014, os pais de Lucas dirigiram-se, com o bebé de sete meses, a um homeopata em Bilzen, a uma de de distância da sua casa. Mal chegaram lá, foram encaminhados para o hospital mais próximo, mas já não chegaram a tempo.

Lucas, com sete meses, chegou ao hospital com o estômago e intestinos vazios e acabaria por morrer de malnutrição.

Os pais, que tinham uma loja de produtos naturais em Beveren, Bélgica, alimentaram o filho com uma dieta alternativa, que incluía leite de quinoa, avança o jornal "Independent". Terá sido a dieta que levou o bebé - com 4,3 quilogramas - a pesar metade do que seria esperado para uma criança de sete meses.

A advogado do casal, Karine Van Meirvenne, afirmou que os pais pensavam que o filho, que tinha cólicas quando bebia do biberão, tinha um problema alimentar, o que os terá levado a tentar alternativas. "Farinha de aveia, leite de arroz, leite de trigo, leite congelado, leite de quinoa... Eles vendiam todos estes produtos na loja".

"Os próprios pais diagnosticaram o filho com intolerância ao glúten e alergia à lactose", explicou Pascal Persoons, promotor de justiça, citado pelo jornal "Indepedent". "Nunca foi diagnosticado. Nenhum médico tinha uma ficha clínica sobre o Lucas. Os serviços de proteção de criança não tinham qualquer registo".

O pai do bebé, Peter S., terá afirmado que nunca notaram que se passasse algo de errado. "Nós nunca levamos o Lucas a um médico porque nunca reparámos em nada fora do normal". A mãe da criança, Sandrina V., explicou que o peso do filho ora aumentava, ora diminuía. "Nós nunca quisemos a morte do nosso filho", afirmou, em lágrimas.

O promotor de justiça pede que os pais cumpram 18 meses de prisão efetiva. "Quando já era demasiado tarde, eles optaram por ir para Bilzen, em vez de se dirigirem ao hospital mais próximo".