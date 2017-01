Bélgica condena humorista francês Dieudonné

Hoje às 11:55 Facebook

Um tribunal de recurso belga confirmou hoje a sentença de dois meses de prisão e 9 mil euros de multa contra o humorista francês Dieudonné Mbala Mbala, por comentários antissemitas e "negacionistas" num espetáculo em 2012.

A decisão do Tribunal da Relação da cidade belga de Liége, de acordo com a estação de televisão RTBF, impõe a publicação da sentença de 20 páginas em dois diários daquele país.

Os factos remontam a março de 2012, quando o humorista deu um espetáculo em Herstal, uma cidade na província de Liége, em que fez afirmações "racistas e de incitação ao ódio", "fazendo suas" as teses nazis em relação às pessoas doentes mentais, judeus e homossexuais.

A justiça belga já tinha sublinhado na sentença de primeira instância que os comentários proferidos no espetáculo foram "radicais, xenófobos, discriminatórios e antissemitas", numa atuação rica em "clichés antissemitas".

O humorista provocador foi já condenado diversas vezes por factos similares em França, onde protagonizou um famoso confronto direto em 2014 com Manuel Vals, então primeiro-ministro e instigador da proibição dos seus espetáculos.

Esta semana, Dieudonné publicou um vídeo nas redes sociais em que tornou público o seu "total apoio" ao jovem francês de 18 anos que esbofeteou Vals num ato de campanha para as primárias do Partido Socialista francês, que irão escolher o candidato do partido às presidenciais deste ano.

Em 2015, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) deu o aval a uma sentença da justiça francesa contra Dieudonné que o condenou a pagar 10 mil euros por injúrias contra os judeus num espetáculo em 2008.