Benoît Hamon e Manuel Valls na segunda volta

O antigo ministro da Economia Social e da Solidariedade, Benoît Hamon, e o ex-primeiro-ministro, Manuel Valls, deverão passar à segunda volta das "primárias" para a escolha do candidato socialista às presidenciais francesas.

Na primeira volta, realizada este domingo, Benoît Hamon alcançou mais de 36% dos votos da consulta aos cidadãos francesas, organizada pelo Partido Socialista e por seis pequenos partidos de esquerda, no âmbito da "Bela Aliança Popular".

De acordo com os resultados até às 22 horas, publicados pela organização, Manuel Valls angaria mais de 31%. A grande distância, com menos de 18%, fica outro favorito, Arnaud Montebourg, também antigo ministro, que já declarou apoio a Hamon na segunda volta, no próximo domingo.

Recorde-se que Benoît Hamon se demitiu do governo chefiado por Manuel Valls em rutura com a política económica deste, tendo anunciado em agosto a intenção de concorrer às "primárias". Valls avançou para a pugna depois de o presidente cessante, François Hollande, anunciar que não se recandidataria.

A organização da consulta estima que terão votado entre 1,5 milhões e dois milhões, bem abaixo dos quase 2,7 milhões que participaram na primeira volta das "primárias" do PS em 2011, e dos quase 4,3 milhões que foram às urnas, em novembro passado, para escolher o candidato do Centro e da Direita.

A primeira volta das eleições presidenciais francesas realiza-se em 23 de abril. Uma sondagem publicada na quarta-feira pelo diário "Le Monde" prevê que a candidata da Extrema-Direita, Marine Le Pen, e o pretendente da Direita, François Fillon, passem à segunda volta, em 7 de maio, ameaçando a Esquerda.