Bill Gates diz que bioterrorismo pode matar 30 milhões de pessoas

O co-fundador da Microsoft alertou, este sábado, na Conferência da Segurança de Munique, para o perigo que uma pandemia causada por armas biológicas ou pela natureza pode comportar para a humanidade.

Bill Gates, que passou os últimos vinte anos a financiar uma campanha de saúde a nível global, através da "Fundação Bill e Melinda Gates", disse que "um ataque de bioterrorismo pode matar dezenas de milhões de pessoas".

Quando se fala em bioterrorismo, fala-se na libertação deliberada de agentes infeciosos como vírus ou bactérias por parte de "terroristas de laboratório." Segundo Gates, "uma versão sintética de um vírus como a varíola" poderia ser fatal para "30 milhões de pessoas" e admite que um ataque do género poderá acontecer "nos próximos 10 ou 15 anos".

Gates lembrou que as agências de inteligência norte-americanas e britânicas descobriram que o autoproclamado Estado Islâmico (EI) tem tentado desenvolver armas biológicas na Síria e no Iraque. No entanto, os alertas acabaram por cair em saco roto dado que o sucesso do ataque implicaria recursos materiais e humanos dos quais, segundo as agências, o grupo radical não dispõe. O EI precisaria de pessoas com capacidades laboratoriais evoluídas, bons laboratórios e um ambiente sossegado, impossível de criar em zonas de conflito.

Ainda assim, as modificações na biologia molecular das últimas décadas tornaram o desenvolvimento de armas biológicas mais acessível, acautela o multimilionário.

O filantropo norte-americano alertou ainda para a possibilidade de uma pandemia causada por "capricho da natureza", que, a acontecer, teria o mesmo grau de risco que uma causada por armas biológicas, não devendo ser encarada com leviandade.

"Aconteça por um equívoco da natureza ou por mão de um terrorista, os epidemiologistas provaram que um agente patogénico transportado pelo ar mataria mais de 30 milhões de pessoas em menos de um ano", afirmou Gates, durante a Conferência, reforçando que as precauções que o mundo deve tomar para se "proteger contra uma pandemia de origem natural são as mesmas que as de um ataque biológico intencional".

Gates, que no início de 2016 foi considerado o homem mais rico do mundo pela agência de inteligência norte-americana "Wealth-X" - que todos os anos faz uma lista das pessoas com mais riqueza - salientou que não se pode ignorar a ligação "entre a segurança na saúde e a segurança internacional".

Para o filantropo, citado pelo "The Guardian", é tão importante o mundo preparar-se para "uma pandemia global" como para uma "dissuasão nuclear ou uma catástrofe climática."