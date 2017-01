Bomba da II Guerra Mundial num estaleiro em Hong Kong

Hoje às 10:03 Facebook

Dezenas de pessoas foram retiradas após a descoberta de uma bomba da II Guerra Mundial no estaleiro de uma obra na antiga colónia britânica, perto do campus da Universidade de Hong Kong.

Trabalhadores da construção civil e residentes de uma residência universitária foram retirados depois de uma bomba de 227 quilos, fabricada nos Estados Unidos, ter sido descoberta na estrada Pok Fu Lam, segundo a edição online do jornal "Apple Daily" citada pela agência AFP.

A bomba deverá ser detonada no local esta noite.

Bombas ou granadas por detonar são encontradas com frequência por caminhantes ou trabalhadores da construção civil na cidade, que foi palco de intensos confrontos entre as forças japonesas e as tropas britânicas em 1941.

Os Estados Unidos e a força aérea dos aliados bombardearam Hong Kong depois de a então colónia britânica ter sido ocupada pelos japoneses.

No ano passado a polícia eliminou oito engenhos explosivos encontrados por uma pessoa que estava a percorrer um trilho.

Em 2014, a polícia detonou uma bomba que pesava quase uma tonelada, a maior até à data encontrada na cidade. A descoberta levou à retirada de mais de duas mil pessoas.