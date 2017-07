Bomba em avião australiano seria colocada numa máquina de picar carne

Hoje às 09:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Os quatro suspeitos de tentativa de atentado contra um avião, na Austrália, pretendiam utilizar um gás tóxico ou uma bomba de fabrico artesanal dissimulada numa máquina de picar carne.

O primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, disse que plano estava numa fase avançada, mas recusou-se a comentar os métodos contraditórios que têm sido publicados pela imprensa.

Os suspeitos, quatro homens com dupla nacionalidade (australiana e libanesa), acompanhados pelos filhos, foram presos no sábado, em Sydney.

Segundo o jornal Sydney Daily Telegraph, pretendiam colocar um engenho explosivo numa bagagem de mão e colocada na cabina de passageiros num voo entre a Austrália e um destino no Médio Oriente. A bomba de fabrico artesanal seria colocada numa máquina de picar carne, de acordo com a notícia.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O mesmo plano é também referido pelo jornal Sydney Morning Herald.

O jornal The Australian, que cita várias fontes, escreve que os suspeitos iam tentar introduzir no avião um "engenho não tradicional" e capaz de libertar um gás tóxico.

As fontes do The Australian indicam que o gás provocaria a imobilização ou a morte imediata dos ocupantes do avião, em pleno voo.

"Tenho de respeitar o inquérito", que está a ser realizado, disse Turnbull recusando abordar os dados que estão a ser avançados pela imprensa.

"Haverá mais a dizer nos próximos dias", disse o primeiro-ministro referindo-se "às motivações terroristas" dos suspeitos.

Entretanto, as medidas de segurança foram reforçadas em todos os aeroportos do país.

A Austrália aumentou o nível de alerta contra ataques terroristas em setembro de 2014, após receios de possibilidade de atentados organizados por grupos extremistas como o Estado Islâmico.

Segundo as autoridades, após 2014, mais de dez atentados foram neutralizados e cerca de 70 pessoas foram acusadas de terrorismo.