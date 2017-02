Boneca para crianças classificada como "aparelho ilegal de espionagem"

Ontem às 22:21 Facebook

Um organismo de supervisão de telecomunicações alemão aconselhou os pais a destruir ou desativar uma boneca para crianças, devido aos riscos de segurança inerentes à tecnologia utilizada.

Segundo os investigadores, a boneca "My Friend Cayla" (A Minha Amiga Cayla), produzida por uma empresa norte-americana mas também distribuída na Europa, pode pôr em risco as crianças, devido à tecnologia utilizada para permitir ao acesso à Internet através de um controlo de voz e pelo sistema de controlo bluetooth via aplicação.

A Bundesnetzagentur (agência federal que supervisiona as telecomunicações na Alemanha) afirma que hackers podem entrar no sistema da boneca através de bluetooth para ouvir e falar com as crianças.

Tendo em conta este potencial risco, o organismo classificou o brinquedo como um "aparelho ilegal de espionagem", já que, segundo a legislação alemã, é proibido produzir, vender ou possuir objetos de vigilância disfarçados de outros objetos, revela o jornal britânico "The Guardian".

As preocupações com esta boneca começam ainda em 2014, quando um estudante universitário descobriu as vulnerabilidades do aparelho.

"O acesso à boneca é completamente inseguro. Não há password para proteger a ligação", afirmou a um jornal alemão, lembrando que o acesso pode ser feito num raio de 15 metros da localização do brinquedo.

Este brinquedo permite que a criança faça perguntas à boneca, que responde às questões depois de ter consultado a Internet.

A empresa que distribui a boneca "My Friend Cayla" na Europa afirmou no passado que os exemplos de piratas informáticos a interferir nas comunicações da boneca são casos isolados levados a cabo por especialistas. A Genesis, o fabricante do produto, ainda não comentou o caso.