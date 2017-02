Brecha "imparável" no solo ameaça "engolir" vila italiana

JN Hoje às 18:49, atualizado às 18:56 Facebook

Mais de cem pessoas tiveram de deixar as suas casas devido a uma enorme brecha no solo que está a ameaçar a vila de Civitella del Tronto, na região de Abruzzo, no centro de Itália.

"Especialistas disseram-nos que não é possível parar o abatimento no solo", disse um responsável da autarquia de Civitella del Tronto à Imprensa local. "As habitações danificadas já não terão condições de habitabilidade e estão, provavelmente, destinadas ao colapso", adiantou.

Vários edifícios já ruíram ou apresentam danos severos na localidade de Ponzano, com cerca de 200 habitantes e que está a ficar literalmente divida ao meio. Desde dia 12 que o buraco no solo aumenta cerca de um metro por dia. Até esta semana foram evacuadas 35 habitações, num total de 120 pessoas obrigadas a deixar as suas casas e a ficar alojadas em hotéis ou em casa de amigos e familiares.

"Governo, onde estás?" questionou Adele Constantini na rede social Facebook. "Um abatimento do solo de 30 hectares está a 'engolir' a nossa vila. 120 pessoas tiveram de deixar as suas casas em minutos. Não os abandonem!".

Na origem desta brecha "imparável" estarão os vários sismos e nevões intensos que afetaram a região nos últimos meses. "A acumulação de dois metros de neve derreteu muito rapidamente devido às temperaturas elevadas [que se seguiram], o que deixou grandes quantidades de água no solo", explicou o responsável da autarquia.

"A situação torna-se mais dramática a cada dia que passa, mas infelizmente não podemos fazer nada por enquanto", acrescentou a autarca Cristina Di Pietro ao jornal local "Il Centro". "As pessoas estão desesperadas e devemos fazer o possível para lhes dar respostas", acrescentou.

O serviço de Proteção Civil italiano instalou monitores na vila para acompanhar a evolução da brecha, enquanto efetivos dos bombeiros foram mobilizados para ajudar os habitantes a recolher bens das suas casas, depois de terem sido obrigados a sair em poucos minutos devido ao perigo de derrocada dos edifícios. No local também estão equipas de psicólogos para acompanhar os habitantes afetados.

O ministro do Ambiente, Gian Luca Galleti, já anunciou que foram feitas 230 intervenções na região e que uma equipa de monitorização estava no local. "O ministério já iniciou conversações com a região para identificar recursos financeiros e determinar o que é preciso fazer", acrescentou.