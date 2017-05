Britânica candidata a deputada questionada sobre tamanho do sutiã

Hoje às 20:48 Facebook

Uma candidata a deputada do Partido Trabalhista está "enojada" com a quantidade de comentários sexistas, propostas sexuais e perguntas íntimas com que foi inundada nas redes sociais.

Emily Owen, de 22 anos, saiu a público para condenar o sexismo, "enojada" com as mensagens rudes que recebeu nas redes sociais desde que é candidata. Perguntam-lhe que tipo de atos sexuais está disposta a fazer para ganhar votos e interrogam-na sobre o tamanho do sutiã.

"Isso não está em causa. Duvido que perguntem pelo tamanho do pénis dos candidatos masculinos para determinar são vão votar neles", disse Emily Owen.

Candidata por Aberconwy, no País de Gales, Emily diz que sexo não está em causa nestas eleições. "Se tiverem perguntas sobre as minhas políticas, discutam comigo. Se não concordam comigo, desafiem-me. Estou mais do que disponível para o debate. Isto é aceitável", disse.

"O que não é aceitável é que me inundem com mensagem sobre o tipo de atos sexuais que estou preparada para fazer para ganhar votos, qual o tamanho do meu sutiã e quantos votos são precisos para eu me despir ou que a única razão por que me candidato é porque ando a dormir com um catedrático de Oxford", escreveu no Facebook. "Sexismo não é ok", acrescentou.