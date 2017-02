Britânicos protestam contra visita de Donald Trump

Ontem às 23:02 Facebook

Milhares de manifestantes reuniram-se em frente ao parlamento em Londres, Inglaterra, para protestar contra a visita de Estado do presidente norte-americano, Donald Trump, ao Reino Unido, prevista para este ano.

Esta é a terceira manifestação em Londres contra a vista de Donald Trump. A primeira ocorreu a 30 de janeiro e a outra no início de fevereiro, tendo juntado cerca de 10 mil pessoas.

1,9 milhões assinaram petição a pedir para ser uma visita oficial e não visita de Estado

A manifestação desta segunda-feira foi organizada quando os deputados debatiam no parlamento a visita de Estado de Donald Trump.

Cerca de 1,9 milhões de pessoas assinaram uma petição a pedir para a transformar a deslocação do presidente norte-americano ao país em visita oficial.

Vários deputados do Partido Trabalhista e do Partido Nacional Escocês têm condenado o comportamento de Donald Trump, bem como o da primeira-ministra britânica, Theresa May, "desesperada para obter um acordo comercial", como afirmou o deputado trabalhista David Lammy.

Organizar uma visita de Estado seria acreditar que o "parlamento britânico, a Nação britânica aprova Donald Trump", lamentou o também deputado trabalhista Paul Flynn, salientando como "muito preocupante" o comportamento do Presidente dos Estados Unidos.

"A visita vai acontecer e eu acredito que o Reino Unido vai oferecer a Donald Trump uma receção educada e generosa", disse aos deputados o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Alan Duncan.