Buraco em túnel de resíduos nucleares ignorado durante dias nos EUA

Um buraco num túnel cheio de resíduos radioativos, num repositório da região de Washington, pode ter ficado desconhecido durante vários dias por falta de patrulha diária, segundo um porta-voz do Departamento de Energia norte-americano.

Descoberto na terça-feira, o buraco provocou uma situação de emergência na Reserva Nuclear Hanford com a retirada de vários trabalhadores e ordens para que outros permanecessem no interior de edifícios do local, que concentra resíduos radioativos da II Guerra Mundial.

As autoridades planeiam investigar as razões e quando o teto do túnel sofreu uma derrocada parcial, criando um buraco que permitiu a passagem de sujidade para a zona de veículos com resíduos radioativos, segundo o departamento.

A derrocada poderá ter ocorrido quatro dias antes da sua descoberta, admitiu Mark Heeter, o porta-voz do departamento, garantindo não haver feridos e que nenhuma radiação se propagou.