Congressistas passam lei de cuidados de saúde de Trump que anula Obamacare

A Câmara dos Representantes norte-americana aprovou, esta quinta-feira, a lei que vai anular partes do plano de cuidados de saúde a custos controlados conhecido Obamacare e substitui-las com um plano elaborado pelo Partido Republicano.

Com uma votação de 217 votos a favor e 213 contra, os republicanos conseguiram fazer a lei passar, para ser agora alvo de análise no Senado.

Todos os democratas e alguns republicanos votaram contra a alteração legislativa, que é encarada com uma grande vitória para o presidente Donald Trump.

A adoção do diploma ocorreu após várias semanas de negociação na bancada republicana e duas tentativas falhadas para aprovar o texto.

Trump ultrapassa assim o fracasso sofrido a 24 de março quando, por falta de consenso da maioria e apesar da intensa pressão, os republicanos viram-se forçados a retirar uma primeira versão do texto apenas algumas horas antes da votação.

A discussão sobre o diploma prossegue agora no Senado, a câmara alta do parlamento, onde o texto deverá ser fortemente alterado nas próximas semanas.

A nova lei de saúde prossegue agora para o Senado, onde é esperado que sofra várias alterações, e regressa depois para um último voto na Câmara dos Representantes antes de seguir para a Casa Branca.

Congressistas luso-americanos votaram contra Obamacare

Os congressistas republicanos luso-americanos Devin Nunes e David Valadão votaram para aprovar a nova lei de saúde dos EUA, que rejeita e altera grande parte da reforma de saúde passada por Barack Obama, esta quinta-feira.

"Obamacare está a falhar. Sob esta lei, as nossas comunidades do vale foram impedidas de contratar os melhores funcionários de saúde, as nossas salas de emergência ficaram sobrecarregadas e os pais foram incapacitados de escolher as melhores opções de cuidado para os seus filhos", disse David Valadão em comunicado.

Devin Nunes também criticou o atual sistema e disse que a nova lei, conhecida como American Health Care Act, "providenciará melhores cuidados a mais baixos preços" e que "tornará os cuidados de saúde disponíveis a todos os que o quiserem e ao mesmo tempo irá proteger aqueles que têm condições pre-existentes."

A nova versão da lei foi apenas terminada na quarta-feira, depois de no mês passado ter falhado a sua aprovação, por isso o estado americano ainda não tem um estudo do seu impacto.

O estudo realizado à ultima versão por uma comissão bipartidária, no entanto, garantia que a lei iria fazer 24 milhões de pessoas perder o seu seguro de saúde e poupar 337 mil milhões aos cofres do estado nos próximos 10 anos.

O democrata Jim Costa, que também representa um estado da Califórnia, votou contra, como todos os congressistas do seu partido.

David Valadão, que até quarta-feira dizia estar indeciso quanto ao seu voto, disse que "enquanto pai não há nada mais importante do que garantir que as famílias têm acesso a seguros de saúde acessíveis e com qualidade."

"Ter um cartão de seguro de saúde não é o mesmo que ter cuidados de saúde e tratamentos médicos. O American Health Care Act vai estabilizar o nosso sistema de saúde e garantir que a nossa comunidade tem acesso cuidados de alta qualidade e acessíveis", disse.