Camião com 178 imigrantes foi abandonado no México

Um camião com 178 imigrantes da América Central foi abandonado no Estado de Veracruz, no leste do México.

Os imigrantes, que queriam chegar aos Estados Unidos, foram abandonados pelos traficantes dentro de um semirreboque, disse a polícia do Estado de Veracruz em comunicado.

Quando perceberam que haviam sido abandonados pelos traficantes, os imigrantes saíram do camião "porque estavam com fome". Caminharam e chegaram à cidade de Tantima, onde as pessoas lhes deram comida e água.

Uma fonte militar mexicana disse à agência de notícias AFP que a maioria dos passageiros do camião "eram mulheres e homens adultos, mas havia também menores".

Os imigrantes foram levados para um centro de acolhimento, recebendo cuidados médicos, antes de se iniciar o processo de expulsão.

Na semana passada, 10 imigrantes foram encontrados mortos, devido ao excesso de calor, num parque de estacionamento em San Antonio (Texas), nos Estados Unidos. Segundo as autoridades norte-americanas, neste camião estavam 200 pessoas, mas apenas 38 destas foram encontradas, já que a maioria fugiu do veículo.