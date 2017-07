Candidato à Assembleia Constituinte morto antes das eleições

Rita Salcedas com agências Ontem às 23:07 Facebook

Um candidato às eleições para a Assembleia Constituinte da Venezuela e um político da oposição foram mortos, entre este sábado à noite e domingo, dia em que os cidadãos venezuelanos correm às urnas.

As mortes ocorreram antes de as assembleias de voto abrirem.

Segundo a BBC, que cita um ministro venezuelano, José Felix Pineda, advogado de 39 anos, candidato à eleição, foi baleado mortalmente, na sua casa, no sábado à noite (hora venezuelana).

Ricardo Campos, ativista da oposição, do partido Ação Democrática, foi morto em Cumaná, no estado de Sucre, em circunstâncias que ainda estão a ser investigadas, avançou o Ministério Público (MP).

Além destas duas vítimas, representantes de cada um dos dois lados da moeda, também um soldado da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar), Ronald Ramírez Rosales, foi assassinado, na cidade de La Grita, Estado venezuelano de Táchira, escreve a BBC.

O MP avançou ainda, no Twitter, que está a investigar a morte de dois adolescentes, de 13 e 17 anos, ambos feridos por armas de fogo durante as manifestações deste domingo, no mesmo Estado.

A oposição, contra o regime de Nicolás Maduro, está a tentar frustrar os votos, bloqueando as ruas, e diz que o processo eleitoral está a ser um "fracasso", com a aliança Mesa de Unidade Democrática (MUD) a afirmar que apenas 7% do eleitores tinha votado. O governo, que defende que a Assembleia Constituinte é a única forma de voltar a trazer paz ao país, fala em "adesão maciça" dos eleitores.

Segundo a Reuters, as autoridades venezuelanas dizem que sete pessoas morreram nas últimas 24 horas, na sequência dos protestos, com a oposição a apontar para 13 mortos, número também avançado pelo jornal venezuelano "El Nacional".

Entretanto, a oposição suspendeu os protestos em Caracas, na sequência do que diz ter sido uma "brutal" repressão das forças policiais, ressalvando que, caso os "corpos de segurança do Estado não permitam que as pessoas se mobilizem, manter-se-ão os bloqueios", afirmou o vice-presidente do parlamento, Freddy Guevara.

A constituição de uma Assembleia Constituinte na Venezuela trará poderes a Maduro para alterar a Constituição do país, o que não agrada os críticos, uma vez que o presidente passará a poder dissolver o Congresso (de maioria opositora), adiar eleições e reescrever regras eleitorais para que delas possa beneficiar a nível político.