Cão foi "abraçar" dono ferido depois de acidente

Hoje às 16:17, atualizado às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Imagens comoventes mostram cão a abraçar o seu dono que ficou ferido após queda de uma árvore. 'Tony', o animal de quatro patas, fez questão de permanecer a seu lado durante o momento difícil.

As imagens registaram-se na Argentina, perto da cidade de Buenos Aires. Um homem de 28 anos estava a podar uma árvore quando caiu acidentalmente, de uma altura de cerca de dois metros, e bateu com a cabeça.

A atitude do seu animal de estimação, que se encontrava perto do local, deixou as pessoas impressionadas. Ao assistir à queda do seu dono, o cão rapidamente se instalou a seu lado, na tentativa de o consolar até à chegada de assistência médica.

Imagens partilhadas no Facebook pela Proteção Civil de Bahía Blanca mostram 'Tony', o cão, abraçado ao homem.

Segundo a Proteção Civil, o trabalhador sofreu um "traumatismo craniano leve", encontrando-se fora de perigo.

O acidente ficou marcado pela demonstração de lealdade do animal.