Cão português de Obama morde visitante da Casa Branca

A poucos dias de abandonar a chefia dos EUA, o Presidente Obama enfrentou uma pequena crise na Casa Branca, depois de uma amiga da família ter sido mordida por Sunny, a cadela portuguesa da família.

O incidente ocorreu esta segunda-feira, divulga a imprensa internacional, quando uma amiga de Malia, a filha mais velha do casal Obama, foi à Casa Branca.

A jovem de 18 anos terá ido ao encontro de Sunny, para a acariciar, quando a cadela lhe mordeu a cara.

É a primeira vez que é divulgado um caso do género relativamente a um dos cães do ainda presidente norte-americano, até porque os cães de água - a raça dos animais dos Obama - não são "agressivos" e costumam ser "excelentes com crianças", avança o site "PetWave.com".

Depois de ter sido observada pelo médico privado da Casa Branca, Ronny Jackson, a jovem acabou por precisar de levar pontos, sendo que deverá ficar com uma marca por baixo do olho direito, onde foi mordida, durante algum tempo.

Antes de receber tratamento médico, a jovem partilhou várias fotografias do ferimento causado pela cadela de quatro anos nas redes sociais.

Além de Sunny, os Obama têm outro cão português. Bo, de oito anos, é o mais velho e à semelhança do que, até agora, acontecia em relação a Sunny, nunca foram públicas reações mais agressivas.